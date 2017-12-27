«Дизель» вырвал победу в матче с «Торпедо»

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27 декабря 2017, 10:07Спорт
Пензенский «Дизель» одержал победу в матче с «Торпедо» в Усть-Каменогорске.
Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, пензенцы победили со счетом 2:1. Итоги игры прокомментировал главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.
«Очень доволен своей командой, самоотдачей, организацией игры. Две грубейшие индивидуальные ошибки привели к поражению, но мы наиграли на такой результат. Могли выиграть и в основное время. Подвела реализация моментов. Надо двигаться дальше в этом направлении. Думаю, что удача к нам придет», - сказал он.
Следующий матч (0+) пензенские хоккеисты проведут с «Сарыаркой» из Караганды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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