29 декабря 2017, 12:07Спорт «Дизель» уступил сопернику в последнем матче года Пензенский «Дизель» потерпел поражение в последнем матче уходящего года.

Как сообщает пресс-служба клуба, пензенцы со счетом 1:2 уступили «Сарыарке» из Караганды. Итоги игры прокомментировал главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

«Хотели мы в этом году сделать себе подарок. По самоотдаче, желанию и организации игры мне очень команда понравилась. Стабилизировалась у нас немножко игра, могли реализовать моменты, которые создали по ходу, забить, и счет матча был бы другим. Вторую игру мы попадаем на одни и те же индивидуальные ошибки, которые привели к поражению. Но хочу сказать, что команда сегодня билась и сражалась, и это меня радует», - сказал он.

«Дизель» завершает год на 20-й строчке турнирной таблицы чемпионата ВХЛ. Следующую игру пензенцы проведут с челябинским «Челметом» (0+) 9 января, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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