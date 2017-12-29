«Дизель» уступил сопернику в последнем матче года

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29 декабря 2017, 12:07Спорт
Пензенский «Дизель» потерпел поражение в последнем матче уходящего года.
Как сообщает пресс-служба клуба, пензенцы со счетом 1:2 уступили «Сарыарке» из Караганды. Итоги игры прокомментировал главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.
«Хотели мы в этом году сделать себе подарок. По самоотдаче, желанию и организации игры мне очень команда понравилась. Стабилизировалась у нас немножко игра, могли реализовать моменты, которые создали по ходу, забить, и счет матча был бы другим. Вторую игру мы попадаем на одни и те же индивидуальные ошибки, которые привели к поражению. Но хочу сказать, что команда сегодня билась и сражалась, и это меня радует», - сказал он.
«Дизель» завершает год на 20-й строчке турнирной таблицы чемпионата ВХЛ. Следующую игру пензенцы проведут с челябинским «Челметом» (0+) 9 января, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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