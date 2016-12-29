Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2016, 12:32Спорт
Накануне в чемпионате Высшей хоккейной лиги были сыграны заключительные матчи в 2016 году.
Лидерство в турнирной таблице захватило усть-каменогорское «Торпедо». После 36 матчей команда из Казахстана набрала 79 очков.
Что касается пензенского «Дизеля», то клуб находится на грани вылета из зоны плей-офф. За 12 туров до завершения регулярного чемпионата дружина Сергея Лопушанского занимает 15 строчку. Нестабильная игра может выбить «желто-синих» из 16 претендентов на выход в весеннюю финальную стадию турнира.
Чемпионат ВХЛ возобновится 6 января.
29 декабря 2016, 12:32«Дизель» рискует вылететь из плей-офф
29 декабря 2016, 11:58В Пензе стартовал футбольный фестиваль «Кубок Зенита»
29 декабря 2016, 11:51Представители власти поздравили воспитанников сердобской школы-интерната
29 декабря 2016, 11:42Модели пензенского агентства Elite Style выступили с отчетным концертом
29 декабря 2016, 11:29Житель Пензенской области хотел удивить жену на угнанном авто
29 декабря 2016, 11:03В Пензе конфликт между бомжами закончился трагедией
29 декабря 2016, 10:32500 пензенских детей отдохнут в санатории за счет области
29 декабря 2016, 10:04Маршрутчики хамят и «забивают» салон битком - пензенцы