29 декабря 2016, 12:32Спорт «Дизель» рискует вылететь из плей-офф Накануне в чемпионате Высшей хоккейной лиги были сыграны заключительные матчи в 2016 году.

Лидерство в турнирной таблице захватило усть-каменогорское «Торпедо». После 36 матчей команда из Казахстана набрала 79 очков.



Что касается пензенского «Дизеля», то клуб находится на грани вылета из зоны плей-офф. За 12 туров до завершения регулярного чемпионата дружина Сергея Лопушанского занимает 15 строчку. Нестабильная игра может выбить «желто-синих» из 16 претендентов на выход в весеннюю финальную стадию турнира.

Чемпионат ВХЛ возобновится 6 января.

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