«Дизель» одержал вторую победу подряд на турнире в Тамбове

Пензенский «Дизель» победил в матче с воронежским «Бураном». Это была третья игра сурской команды в рамках предсезонного турнира на призы администрации Тамбовской области.

Уже в первом периоде «желто-синие» забрали инициативу в свои руки, обеспечив к перерыву удобное преимущество в три шайбы. Во второй двадцатиминутке «Буран» сократил отрыв, забив две шайбы. «Дизель» ответил точным броском и пришел ко второму перерыву со счетом 4:2, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

В заключительной трети матча соперники забили друг другу по две шайбы. «Желто-синие» одержали вторую победу в рамках предсезонного турнира в Тамбове со счетом 6:4.

Последний матч (0+) подопечных Алексея Ваулина намечен на 5 августа, «Дизель» играет с «Динамо» из Твери.

Подробнее о предсезонных турнирах с участием пензенцев можно почитать в большом интервью информагентства с главным тренером «Дизеля» Алексеем Ваулиным, пишет ИА «Пенза-Пресс».