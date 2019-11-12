12 ноября 2019, 17:37Общество

Дизайнер медиахолдинга «Экспресс» рассказал студентам об инфографике

Студенты кафедры журналистики Пензенского государственного университета посетили мастер-класс дизайнера медиахолдинга «Экспресс» Евгения Шашкова. Специалист рассказал девушкам об инфографике.

Евгений Шашков показал студентам программы, в которых работает. Он пояснил, что создание инфографики можно освоить самостоятельно по видеоурокам. Однако база знаний из художественной школы и эстетический вкус, все-таки, в этом деле нужны, сообщили на сайте ПГУ.

«Журналист, который обращается к дизайнеру за инфографикой, должен четко понимать, что он хочет видеть в итоге, а также произвольно нарисовать макет и предоставить точные данные», – сказал дизайнер.

Дальше начинается творческий процесс, который может занимать от 10 минут до нескольких дней, в зависимости от сложности инфографики. В качестве примера Евгений Шашков показал ребятам процесс создания простой диаграммы из двух столбиков в видеоформате.

Дизайнер подчеркнул, что главное – единый стиль, который создается с помощью гармоничного содержания цветов и шрифтов.

Помимо инфографики, дизайнер делает баннеры для информационного агентства «Пенза-Пресс» и имиджевые заставки телеканала «Экспресс», которые он также продемонстрировал студентам.

Будущих журналистов впечатлил этот мастер-класс, они смогли задать специалисту вопросы и познакомиться с его проектами, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 61

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото предоставила кафедра журналистики ПГУ

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ