Дизайнер медиахолдинга «Экспресс» рассказал студентам об инфографике

Евгений Шашков показал студентам программы, в которых работает. Он пояснил, что создание инфографики можно освоить самостоятельно по видеоурокам. Однако база знаний из художественной школы и эстетический вкус, все-таки, в этом деле нужны, сообщили на сайте ПГУ.

«Журналист, который обращается к дизайнеру за инфографикой, должен четко понимать, что он хочет видеть в итоге, а также произвольно нарисовать макет и предоставить точные данные», – сказал дизайнер.

Дальше начинается творческий процесс, который может занимать от 10 минут до нескольких дней, в зависимости от сложности инфографики. В качестве примера Евгений Шашков показал ребятам процесс создания простой диаграммы из двух столбиков в видеоформате.

Дизайнер подчеркнул, что главное – единый стиль, который создается с помощью гармоничного содержания цветов и шрифтов.

Помимо инфографики, дизайнер делает баннеры для информационного агентства «Пенза-Пресс» и имиджевые заставки телеканала «Экспресс», которые он также продемонстрировал студентам.

Будущих журналистов впечатлил этот мастер-класс, они смогли задать специалисту вопросы и познакомиться с его проектами, пишет ИА «Пенза-Пресс».