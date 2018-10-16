16 октября 2018, 14:34Общество

Директора нижнеломовского МФЦ наказали рублем

В Нижнеломовском районе Пензенской области прокуратура проверила местный многофункциональный центр.

Было установлено, что женщина в июле попросила в МФЦ выписку из Единого госреестра недвижимости, однако в установленный срок ответ ей не пришел. Гражданка обратилась в прокуратуру.

В результате возбудили дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал руководителя МФЦ на 5000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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