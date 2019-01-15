Директора краеведческого и литературного музеев покинули свои посты

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15 января 2019, 11:33Культура
В Пензе областной краеведческий и литературный музеи сменили директоров.
На сайтах обоих учреждений появилась информация о временно исполняющих обязанности руководителей: в литературной музее им стала Виолетта Добрякова, в краеведческом - Надежда Кныш.
По словам Надежды Кныш, руководителем она стала с 1 января.
«С прежним директором не продлили контракт», - пояснила она ИА «Пенза-Пресс».
Бывший руководитель краеведческого музея Владимир Зименков подтвердил эту информацию.
«Возраст у меня уже пенсионный. Контракт был на год», - сказал он.
Причину смены руководства литературного музея на момент публикации узнать не удалось. Ранее учреждением руководила Надежда Никулаенкова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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