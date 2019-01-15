Директора краеведческого и литературного музеев покинули свои посты

В Пензе областной краеведческий и литературный музеи сменили директоров.

На сайтах обоих учреждений появилась информация о временно исполняющих обязанности руководителей: в литературной музее им стала Виолетта Добрякова, в краеведческом - Надежда Кныш.

По словам Надежды Кныш, руководителем она стала с 1 января.

«С прежним директором не продлили контракт», - пояснила она ИА «Пенза-Пресс».

Бывший руководитель краеведческого музея Владимир Зименков подтвердил эту информацию.

«Возраст у меня уже пенсионный. Контракт был на год», - сказал он.

Причину смены руководства литературного музея на момент публикации узнать не удалось. Ранее учреждением руководила Надежда Никулаенкова, пишет ИА «Пенза-Пресс».