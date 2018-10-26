Директор Высшей школы управления здравоохранением высоко оценил пензенских врачей

В ходе мероприятия прошла защита работ руководителей лечебных учреждений по организации здравоохранения. Доклады заслушал директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Руслан Хальфин, сообщили в пресс-центре облправительства.

Высокопоставленный гость оценил выступления главных врачей региона на «отлично», отметив глубокий анализ и знание ситуации.

«Пензенская область заметно выделяется среди субъектов страны в хорошем смысле. Регион участвует во всех федеральных проектах и программах и звучит с положительной стороны», - подчеркнул он.

Также Руслан Хальфин заявил, что пензенские главврачи могут справиться с задачами любой сложности.

«Мы, в свою очередь, готовы оказать организационно-методическое содействие в реализации новых перспективных планов, направленных на совершенствование системы здравоохранения Пензенской области», - добавил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».