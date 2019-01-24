Директор вадинского МУПа несколько лет проворачивал крупные махинации

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24 января 2019, 14:34Криминал
В Пензенской области осудили 47-летнего жителя Вадинского района, которого обвинили в присвоении чужого имущества и мошенничестве.
Установлено, что директор МУП «Агентство поддержки предпринимательства» Вадинского района в течение трех лет поручал главному бухгалтеру предприятия готовить приказы об оказании ему материальной помощи в размере двух окладов. Причина – уход в очередные отпуска. Таким образом мужчина незаконно получил из кассы 128 тысяч рублей.
Также в августе 2016 года директор попросил главбуха перечислить на его расчетный счет 40 тыс. рублей, деньги он присвоил. Кроме того, выяснилось, что в сентябре 2014-го мужчина ввел в заблуждение главного бухгалтера и попросил его зарегистрировать на свое имя крестьянско-фермерское хозяйство.
«Он также ввел в заблуждение членов конкурсной комиссии при администрации Вадинского района об истинной цели выделяемого на имя этого фермера товарного кредита. В результате на ферму за счет средств МУПа выдали два кредита на 521 995 рублей, которыми мужчина распорядился по собственному усмотрению», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В результате мужчине назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также в счет возмещения материального ущерба предприятию с него взыскали 649 995 рублей. После вынесения приговора он уволился с занимаемой должности.
Бывший директор пытался обжаловать решение суда, но его оставили без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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