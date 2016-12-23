Директор пензенского ОРПЦ награжден грамотой губернатора

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23 декабря 2016, 11:40Общество
Директор пензенского филиала областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов награжден почетной грамотой губернатора. Заслуженная награда нашла обладателя в год 60-летия пензенского телевидения.
Благодаря работе областного радиотелевизионного передающего центра на протяжении 60 лет пензенский зритель узнает обо всех значимых событиях области.
В декабре пензенский ОРТПЦ завершает переход на цифровое телевизионное вещание, который предусмотрен федеральной целевой программой. Уже с 2017 года жители Пензенской области смогут смотреть десять телеканалов в лучшем качестве.
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