Директор пензенского аэропорта рассказал о причинах отмены двух авиарейсов

Пользователи Сети жалуются на отмену двух авиарейсов 16 апреля: один должен был вылететь из московского аэропорта «Внуково» в Пензу, другой - в обратном направлении.

«Что происходит? Отменили сегодняшний рейс на Москву, а прямо сейчас и обратный рейс на Пензу отменили. Сижу, думаю, как теперь выбираться из Москвы», - написал в Facebook пензенец Максим.

Журналисты информагентства обратились к директору аэропорта Юрию Осколкову с просьбой объяснить, в чем причина отмены рейсов.

«У авиаперевозчика борт сломался в Ульяновске, он должен был вернуться и пойти к нам. Резерва у них нет, самолет нескоро восстановят», - рассказал он.

Юрий Осколков уточнил, что были отменены рейсы на 21.45 из Москвы и завтрашний – на 6.40 из Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».