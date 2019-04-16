Директор пензенского аэропорта рассказал о причинах отмены двух авиарейсов

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16 апреля 2019, 16:04Общество
Пользователи Сети жалуются на отмену двух авиарейсов 16 апреля: один должен был вылететь из московского аэропорта «Внуково» в Пензу, другой - в обратном направлении.
«Что происходит? Отменили сегодняшний рейс на Москву, а прямо сейчас и обратный рейс на Пензу отменили. Сижу, думаю, как теперь выбираться из Москвы», - написал в Facebook пензенец Максим.
Журналисты информагентства обратились к директору аэропорта Юрию Осколкову с просьбой объяснить, в чем причина отмены рейсов.
«У авиаперевозчика борт сломался в Ульяновске, он должен был вернуться и пойти к нам. Резерва у них нет, самолет нескоро восстановят», - рассказал он.
Юрий Осколков уточнил, что были отменены рейсы на 21.45 из Москвы и завтрашний – на 6.40 из Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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