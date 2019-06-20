Директор Комсомольского парка прокомментировал «блатную» дискотеку

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20 июня 2019, 16:07Общество
Директор Комсомольского парка в Пензе Сергей Арбеков сообщил, что в ситуации с включением блатных песен на дискотеке разобрались.
По его словам, по воскресеньям в парке проводится дискотека «Кому за …», посетители попросили диджея поставить определенную музыку, а он не смог им отказать.
«Нехорошо получилось. Диджей молодой, не смог отказать. Это не снимает с нас, конечно, ответственности. Он будет наказан материально. Это входит в его функциональные обязанности – отслеживать музыку. Впредь мы этого не допустим», - заверил Сергей Арбеков.
Напомним, ролик с отплясывающими под блатные песни людьми, в том числе – детьми, опубликовали в Сети утром 20 июня. Пользователей позабавил выбор репертуара, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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