«Дикая вонь». Пензенец купил испорченные продукты

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 июля 2019, 14:06Общество
Житель Пензы купил в сетевом магазине на Шуисте продукты. Дома он обнаружил, что они испорчены.
Фотографию продуктов мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».
«Открыл коробку с яйцами - и по квартире разлетелась дикая вонь. Они оказались протухшими. Та же история произошла и с колбасой, хотя сроки годности - нормальные», - рассказал он.
Автор поста сожалеет о том, что не взял чек, чтобы можно было отнести продукты обратно в магазин. Пользователи в комментариях отметили, что сейчас можно вернуть некачественный товар и без чека. Также можно обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы сотрудники ведомства разобрались в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 июля 2019, 19:46В пензенских медучреждениях выявили массу нарушений пожарной безопасности
01 июля 2019, 19:41В Мокшанском районе открылось предприятие по выращиванию ягод
01 июля 2019, 19:36В Пензе выпускники девятых классов начали подавать документы в ссузы
01 июля 2019, 19:31Иван Белозерцев оценил разработки участников «TeenГрада»
01 июля 2019, 19:28Пензенцы простились с главным редактором «Экспресса» Ольгой Кукарцевой
01 июля 2019, 19:16В поселки Истоки прошел фестиваль «Сурский Яръ»
01 июля 2019, 19:14Бессоновские полицейские раскрыли серию краж электроники
01 июля 2019, 19:09Пензенские педагоги искали пути решения проблем современного образования