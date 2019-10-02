Чиновники не должны сухо отвечать на проблемы пензенцев в Сети - губернатор

Пензенские чиновники начали активно создавать аккаунты в социальных сетях - не ради праздного времяпровождения, а для более эффективной работы. Использовать электронные ресурсы для организации диалога с жителями области, получения живой обратной связи руководителей министерств и ведомств призвал губернатор Иван Белозерцев.

Жильцы дома №4 по улице Лядова никак не нарадуются новым подъездным дверям. Год назад у них сменилась управляющая компания, которая приняла на баланс многоэтажку в плачевном состоянии. Один из жителей обратился в региональную Госжилстройтехинспекцию, попросил, чтобы разрушенные входные группы привели в порядок. Теперь информация о том, что после внеплановой проверки и выданного предписания обслуживающая организация выполнила работы в срок, появилось на страничке ведомства в Instagram. Около 50 постов с фотографиями по типу «до/после» главный жилищный инспектор Инна Левченко разместила всего за три недели. В работу включилась сразу после декретного отпуска.

«Задача - не сухо отчитаться, а разъяснить, в чем было нарушение, чтобы у человека не осталось вопросов. Хочу разнообразить посты видеороликами, историями в Stories. Планирую выезжать на объекты и показывать с места репортажи», - рассказала она.

В ведомстве говорят о важности проекта, главный показатель которой - число подписчиков. Оно, к слову, растет день ото дня. Вопросы, которые курирует жилищная инспекция, самые разные - начиная от регистрации квадроциклов и снегоходов заканчивая долевым строительством.

Не меньше работы выполняют и депутаты городской Думы. В числе приоритетных задач Владимир Мутовкин, который был избран на пост главы города меньше месяца назад, называет улучшение качества строительства жилья, изменение экологической ситуации и взаимодействие власти и населения. В последнем вопросе хорошим подспорьем станут социальные сети. Он будет рекомендовать своим коллегам активнее ими пользоваться и сам в ближайшее время постарается освоить виртуальные приемные.

«Это требует огромного количества времени. На этой должности, наверное, буду занят, но буду стараться заниматься этим. Если губернатор и президент находят для этого время, тоже буду», - сказал Владимир Мутовкин.

Глава региона не раз говорил о современной и пока еще новой для представителей власти форме общения с населением. На одном из совещаний в областном правительстве он даже поставил обращения, которые поступают через соцсети в один ряд с официальными заявлениями. Такие виртуальные приемные, по мнению Ивана Белозерцева, помогают лучше понять чаяния людей, да и порой можно в разы быстрее решить проблему.

«Завел Twitter, Instagram и «Одноклассники». Уже практически не справляюсь один, прошу, чтобы помощники подключались к анализу ситуаций. Отвечаем, объясняем, рассказываем, иногда, чтобы не переписываться, прошу телефон сотовый, созваниваемся с гражданами. Конечно, это отнимает определенное время, но сегодня без этого уже нельзя», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор призывал всех чиновников вести работу с обращениями граждан не только официально, но и на местах. При этом виртуальное общение не должно напоминать сухие отписки. Только тогда работа в социальных сетях будет давать хорошие результаты. Адреса аккаунтов пензенских чиновников, которые можно использовать для обращений, ищите на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс».