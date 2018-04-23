23 апреля 2018, 14:36Общество

Дежурства у пензенских водоемов позволили сократить число утонувших

23 апреля на совещании в правительстве Пензенской области обсудили подготовку пляжей к купальному сезону. Губернатор Иван Белозерцев отметил положительный опыт прошлого года по организации дежурств у водоемов.

По словам Ивана Белозерцева, в 2017 году у водоемов области, на которых отдыхало большое число людей, и особенно детей, были организованы дежурства. Такая практика дала положительный результат.

«Будь то молодежь или ветераны, не важно, - они обеспечивали безопасность, чтобы дети не тонули. Количество утонувших за 2017 год – меньше, чем в 2016-м», - отметил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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