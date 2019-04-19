Девять игроков пензенской «Лагуны-УОР» вызвали в сборную

Успешное выступление пензенских мини-футболисток в завершившемся сезоне не прошло незамеченным для тренерского штаба сборной России. Сразу девять игроков «Лагуны-УОР» получили вызов в стан национальной команды. Под руководством Евгения Кузьмина они будут готовиться к товарищеским играм в Венгрии (0+) и турниру (0+), посвященному Дню Победы, в Москве.

Пока тренировки «Лагуны-УОР» проходят в обычном режиме. Однако скоро игроков станет в два раза меньше. Почти половина состава пензенской команды отправится в подмосковный Новогорск, где в составе сборной России будет готовиться к международным турнирам. Шесть игроков «желто-синих» в сборной - уже не в первый раз. Среди них - Мария Сурнина, Ксения Олькова, Оксана Алемайкина, Ирина Родькина, Мария Крупина и Александра Чернова. А вот для сестер Самойловых и Екатерины Ениной это пока в новинку.

«Будем стараться найти взаимопонимание с партнерами по команде. Волнуемся, конечно, но сделаю все, чтобы проявить себя по максимуму», - сказала Мария Самойлова.

«Сборная есть сборная. Им предстоит поездка в Венгрию, потом - престижный турнир в Москве. Поэтому все - в их силах. Все зависит от того, как они проявят себя. Считаю, что это только плюс для клуба», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Несмотря на то, что в стан национальной команды девушки отправятся только 20 апреля, последнюю неделю они уже работали с главным тренером сборной Евгением Кузьминым. Он приехал в Пензу, чтобы просмотреть ближайший резерв сборной.

«В команде «Лагуна-УОР» идет просмотр молодых игроков на перспективу. Девочки 2004-2005 годов рождения подходят для молодежной сборной, состав которой будет формироваться в 2019-м. Поэтому хочется посмотреть на их уровень», - сказал Евгений Кузьмин.

В ближайших играх (0+) россиянки встретятся с сильнейшими командами мира - сборными Португалии и Испании. В Пензу игроки «Лагуны-УОР» вернутся в середине мая и начнут подготовку к «Финалу четырех» кубка России (0+).