Девушка пришла в банк со змеей между ног. ВИДЕО

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27 мая 2019, 15:37Общество
В одном из банков города Черкасска заметили необычную посетительницу – по девушке ползала огромная змея.
Очевидцы сняли происходящее на камеру и разместили видео в Сети. На кадрах видно, как девушка ожидает своей очереди к банкомату. Ее тело обвила большая белая змея, она проползла хозяйке между ног и выглядывала сверху рюкзака.
Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Многие сказали, что будь они на месте клиентов, то пропустили бы эту парочку без очереди. Некоторые предположили, что в банк зашла цирковая артистка, которая приехала на гастроли.
Напомним, недавно в Пензе тоже была замечена женщина с экзотическим животным, горожанка разгуливала по улицам с ящерицей на плече, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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