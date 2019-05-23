27 мая 2019, 15:37Общество

Девушка пришла в банк со змеей между ног. ВИДЕО

В одном из банков города Черкасска заметили необычную посетительницу – по девушке ползала огромная змея.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и разместили видео в Сети. На кадрах видно, как девушка ожидает своей очереди к банкомату. Ее тело обвила большая белая змея, она проползла хозяйке между ног и выглядывала сверху рюкзака.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Многие сказали, что будь они на месте клиентов, то пропустили бы эту парочку без очереди. Некоторые предположили, что в банк зашла цирковая артистка, которая приехала на гастроли.

Напомним, недавно в Пензе тоже была замечена женщина с экзотическим животным, горожанка разгуливала по улицам с ящерицей на плече, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: crhbyijn - https://www.instagram.com/p/BxzjkraHCGe/?utm_source=ig_embed

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