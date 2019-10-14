Девочке из Заречного с раком малого таза собрали деньги на обследование

Для маленькой зареченки, больной раком малого таза, собрали необходимую для лечения за границей сумму. За две недели удалось закрыть сбор в семь миллионов рублей. В конце сентября после того, как в интернете появилась информация про 11-месячную Еву Блощененко, в городе Заречном Пензенской области стартовал благотворительный марафон.

Сбор шел и в социальных сетях. Помочь маленькой Еве призывали известные личности. Общими усилиями сумма, которая казалась недостижимой, собралась в короткие сроки.

«На данный момент собрано чуть более 7 миллионов 200 тысяч рублей. В марафоне принимали участие не только зареченцы, но и, наверное, жители всей страны. Даже иногда были переводы из-за рубежа. Сейчас Еву ждет обследование. Она себя неплохо чувствует. Из-за многочисленных рекомендаций будем подавать документы в клиники Германии, также не исключаем Израиль, как запасной вариант», - рассказал папа малышки Никита Блощененко.

Документы в немецкие клиники отправят 16 октября. Как только медучреждения дадут ответ относительно обследования и лечения Евы, девочка вместе с мамой начнут собираться за границу. Перед поездкой они обязательно приедут домой, чтобы завершить процедуру оформления загранпаспортов.

Напомним, сейчас Ева находится на лечении в московском центре имени Рогачева. В свои 11 месяцев малышка перенесла уже две операции по удалению нейробластомы и три курса химиотерапии.