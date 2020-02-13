Детский омбудсмен Елена Столярова отмечает юбилей

13 февраля 2020, 13:33Общество
13 февраля уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова отмечает день рождения. Сегодня детскому омбудсмену исполняется 65 лет.
Елена Николаевна имеет большой опыт работы на высоких государственных постах: в разные годы она занимала должности зампреда правительства Пензенской области, заместителя губернатора, министра труда, социальной защиты и демографии региона.
В октябре 2015 года Елена Столярова по решению депутатов Законодательного Собрания пятого созыва возглавила аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе. В этой должности она трудится по сей день.
Сегодня Елена Алексеевна принимает поздравления от коллег, общественников и журналистов. Медиахолдинг «Экспресс» присоединяется к поздравлениям, желает омбудсмену крепкого здоровья и успешной работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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