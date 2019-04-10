Детские игровые площадки Пензы станут безопаснее

Принятые в стране правила эксплуатации игровых площадок, которые ранее носили лишь рекомендательный характер, стали обязательными. О нововведениях рассказали пензенским проектировщикам, строителям и архитекторам, работающим на территории области.

Далеко не все площадки вызывают у заботливых родителей желание отпустить своих детей на них поиграть. И если во дворах новостроек комплексы внушают больше доверия, то около старых домов некоторые конструкции откровенно опасны. Елена вместе с сыном на личном опыте убедились, как порой бывает сложно найти место для безопасных прогулок.

«По сравнению с некоторыми другими домами, здесь песок, это лучше. Можно привезти новый. Нам нравится», - сказала она.

Случаи, когда дети получают травмы на детских площадках, нередки. Чтобы повысить их безопасность, в России ужесточили требования к эксплуатации игровых комплексов. На оборудовании должны быть указана информация об изготовителе, возрастные ограничения и срок службы. Повышенные требования предъявляются и к материалам. Они не должны быть токсичными или пожароопасными. О нововведениях рассказали строителям, проектировщикам и архитекторам Пензы.

«Под игровым оборудованием должно быть ударопоглощающее покрытие, разрешены сыпучие - песок, и синтетические материалы. Но и к ним очень высокие требования по рыхлости, толщине засыпки, чистоте», - объяснила представитель союза региональных производителей резиновых покрытий Ирина Голицына.

Кроме того, игровое оборудование должно быть антивандальным, устойчивым к природным воздействиям, обладать антикоррозионной защитой и не иметь острых выступающих элементов. Эти нововведения будут распространяться только на вновь устанавливаемые детские игровые площадки.