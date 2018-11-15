Детская школа искусств Кузнецка отмечает 30-летие

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15 ноября 2018, 19:31Культура
В городе Кузнецке Пензенской области свой юбилей отмечает детская школа искусств. За время работы она трижды заносилась на городскую доску почета. А пять лет назад ДШИ стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России». В торжественном вечере по случаю 30-летия приняли участие ее выпускники и учащиеся, а также почетные гости праздника.
За это время школа выросла ровно в четыре раза. Если в первый год обучения в ней занималось около сотни мальчишек и девчонок, то сейчас - более 400. Они обучаются на отделениях фортепиано, народных инструментов, общеэстетического развития, на художественном и хоровом.
«Музыкальная школа дала мне много позитивных эмоций, я привыкла сюда ходить. Здесь очень добрые учителя», - рассказала учащаяся ДШИ Анастасия Трофимова.
К юбилею детской школы искусств ее воспитанники и педагоги подготовили большой концерт. В программу, как это водится, вошли только лучшие номера.
Песню на стихи Сергея Есенина на юбилейном вечере исполнили выпускницы ДШИ сестры Елена и Ирина Терентьевы. Каждое их выступление становится украшением любого концерта.
«Мы очень рады, что нам выпала честь выступать на этом юбилее. Мы любим нашу школу, многим обязаны ей», - сказала они.
Свои знания ребятам передают талантливые педагоги. Костяк коллектива сформировался после того, как детская школа искусств переехала в молодежный эстетический центр «Юность». Тогда ее возглавляла Ирина Часовская.
«Не могу спокойно пройти мимо нашей родной школы. Благодарю всех за результаты, которые вы показываете», - сказала она.
Собравшихся поздравил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Он пожелал педагогам и воспитанникам покорения новых творческих высот.
«Мы растим творчески ориентированную молодежь, которая уходит во взрослую жизнь не только не профессиональные знания, но и с широким кругозором, полетом души, с пониманием прекрасного», - отметил Сергей Златогорский.
Активная жизненная позиция и профессионализм педагогического коллектива детской школы искусств были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.
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