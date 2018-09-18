Детская площадка в центре Пензы превратилась в помойку – горожанин

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18 сентября 2018, 17:37Общество
В Пензе на улице Московской вместо детской площадки – разруха. Об этом в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» написал горожанин.
«Детская площадка, которая находится возле дома №88 на ул. Московской, превратилась из места детских игр в пристанище взрослых, которые часто выпивают там.
Дело в том, что качели разрушены, горка проржавела. Валяется мусор, бутылки, растет бурьян. Там не убираются, детей на эту помойку никто не водит. Может, тогда просто демонтировать все и забыть? Либо привести площадку в порядок, потому что это центр города?
Фото было сделано в августе. Сейчас там еще хуже», - написал автор жалобы.
Для того, чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило в мэрию официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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