22 декабря 2016, 09:36Общество «Детки конфетки» приготовили еще больше подарков Новогоднее чудо от «Пенза-Пресс». На сайте информационного агентства проходит детский фотоконкурс (0+), победители которого получат ценные подарки, о которых мечтает каждый малыш. Итоги голосования подведут 25 декабря. Новые игрушки унесут домой восемь юных счастливчиков.

«В предвкушении новогоднего волшебства» - так называется детский фотоконкурс, который в преддверии Нового года проводят информационное агентство «Пенза-Пресс» совместно с телеканалом «Экспресс». Победители конкурса получат призы от магазина «Детки конфетки».

Уже более сотни юных пензенцев показали горожанам, как они готовятся к самому главному празднику в году.



«Остается совсем немного времени до завершения конкурса «В предвкушении новогоднего волшебства», который проходит на «Пенза-Пресс». Мы все еще ждем от вас фотографии», - сказала PR-менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.

Совсем скоро станет ясно, кто получит заветные призы. Фотоконкурс завершится 25 декабря. Его итоги подведут в трех возрастных категориях: до трех лет, от трех до шести лет и старше шести лет. Победители получат подарки, о которых мечтает каждый ребенок — санки, куклу, радиоуправляемый вертолет, игровые наборы.



«Будет много подарков. И на этой неделе наши партнеры и спонсоры магазин «Детки конфетки» добавляет еще два подарка. Подарки интересные, большие, поэтому заходите на сайт, участвуйте и выигрывайте», - добавила Ксения Голикова.

У вас еще есть время, чтобы принять участие в фотоконкурсе. Выберите одну фотографию вашего ребенка, загрузите ее в специальную форму на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс» и не забудьте оставить контактные данные.



Победителей выберут по итогам голосования на сайте «Пенза-Пресс». Кроме того, коллектив магазина «Детки конфетки» определит еще одного счастливчика, который получит особый секретный подарок.

Своим покупателям магазин готов предложить широкий выбор детских товаров. Здесь легко найти все, что может порадовать ваших малышей.

Общество

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