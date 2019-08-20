«Дети идут по грязи». Пензенец просит благоустроить 6-й Черниговский проезд

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства с просьбой благоустроить участок дороги на 6-м Черниговском проезде.

По словам горожанина, дорогу около недели назад отсыпали асфальтовой крошкой.

«Но сделали это, к сожалению, выборочно, до дома №26. Далее, еще метров 200, идет дорога общего пользования к дому №18 по 5-му Батайскому проезду, где расположено еще шесть строений. Про нас забыли. Дорога тупиковая, дети идут в школу в грязи, экстренные службы проезжают с трудом, таксисты отказываются ехать. Огромная просьба оставшиеся 200 метров благоустроить, и тогда вся наша улица (удаленная от основной дороги на 2 км) будет дорогой с покрытием на 100%», - рассказал пензенец.

Информагентство направило редакционное обращение в мэрию с просьбой отреагировать на данную ситуацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».