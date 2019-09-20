«Дети ходят по проезжей части». Кузнечанка рассказала о лужах возле школы

Жительница города Кузнецка Пензенской области пожаловалась в Сети на огромные лужи, которые появляются после каждого дождя рядом со школой №6 и детским садом №27.

Об этой проблеме кузнечанка рассказала в группе соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что лужи появляются на улице Октябрьской.

«Началась осень, учебный год, дожди. Ребята ходят в школу и сад. Из-за луж детям приходится выходить на проезжую часть, где ездят машины. В этом нет ни чего безопасного», - добавила женщина, прикрепив фотографию.

Информационное агентство направит официальный запрос в администрацию города Кузнецка, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».