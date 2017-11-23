Детей в садах Камешкирского района кормили с нарушениями

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23 ноября 2017, 14:35Общество
В детсадах и школах Камешкирского района Пензенской области проверили организацию питания детей.
«В детских садах сел Петровка и Новое Шаткино выявили такие нарушения, как отсутствие маркировочных ярлыков на продуктах питания, журнала скоропортящихся продуктов, наличие на посуде сколов, несоответствие меню требованиям.
По результатам проверки в отношении руководителей возбудили дела по фактам нарушений санитарно-эпидемиологических требований к воспитанию и обучению детей. Каждого из них оштрафовали на 3 тысячи рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По представлениям прокурора района четырех руководителей и четырех поваров и завхозов привлекли к дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
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