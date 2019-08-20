Детей в пензенских школах и детсадах хотят учить ПДД в игровой форме

Как в разы снизить количество ДТП и детский травматизм на дорогах? Этим вопросом задались участники совещания, которое прошло в правительстве Пензенской области. Заседание Координационного совета возглавил губернатор Иван Белозерцев.

Если сравнить текущий период с аналогичным 2018 года, то можно увидеть некоторое увеличение количества дорожно-транспортных происшествий как на дорогах городов, так и на федеральной и региональных трассах. С этого начал свой доклад начальник управления ГИБДД региона Александр Курчатов.

«С участием детей и подростков до 16 лет зарегистрировано 124 происшествия, в которых погибло три ребенка и 134 получили ранения. Более 73% ДТП произошло на территории населенных пунктов области. При этом 463 происшествия зарегистрировано в Пензе», - сказал Александр Курчатов.

Всплеск ДТП наблюдается и на пензенских участках федеральных трасс: в 185 происшествиях - 59 погибших, раненных - 275. Причины этого инспекторы видят в разных факторах, в том числе - в периоде отпусков, когда транспортные магистрали особенно загружены автомобилями. Профилактические меры, практикуемые министерствами, традиционны: акции, информирование в СМИ, установка устройств фото- и видеофиксации. В скором времени на дорогах появится еще 20 камер.

В министерстве образования озвучили идею создания в школах и детских садах стационарных и мобильных автогородков, где можно будет смоделировать различные дорожные ситуации, и в форме игры познакомить детей с правилами дорожного движения. Пока в Пензе и районах их девять.

«Мы рекомендовали муниципалитетам, в которых во внутренних дворах школ нет автогородков, смоделировать их совместно с райотделами ГИБДД, они окажут методическую поддержку, помогут сконструировать пешеходный переход, перекресток, светофоры и знаки», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Всех принимаемых профилактических мер недостаточно, подчеркнул губернатор. Он призвал специалистов искать новые пути решения проблемы. Например, увеличив штат инспекторов ДПС и построив на трассах дополнительные ограждения.

«Понятно, что они неэффективны, потому что количество ДТП не уменьшается, а увеличивается. Сколько детей и их родителей охвачено профилактической работой? И насколько качественно она проводится. Нельзя, чтобы просто для галочки», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Вместе с этим, по словам главы региона, нельзя забывать об уже запланированных мероприятиях. В частности, прописанных в региональном проекте «Безопасность дорожного движения», который реализуется до 2024 года.