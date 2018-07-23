Пензенцы вышли на борьбу с мусором у монумента «Росток»

Пензенские активисты приступили к очистке Суры в районе монумента «Росток». Неприглядная картина в туристической зоне открылась сразу после того, как на плотине рядом с ТЭЦ-1 начался ремонт. Уровень воды в реке заметно снизился, обнажив загрязненные участки.

Бревна, автомобильные покрышки, стеклянные и пластиковые бутылки и даже предметы гардероба - это лишь малая часть того, что удалось поднять со дна главной водной артерии региона в туристической зоне. Активисты приступили к очистке Суры сразу после того, как на плотине рядом с ТЭЦ-1 во время ремонта начали спускать воду.

«Дают призыв убрать какой-то уголок города, и мы с удовольствием идем. Хорошо, когда народу много, общими силами приводим территорию в порядок», - рассказала жительница Пензы Галина Асеева.

На борьбу с мусором вышли десятки жителей. Кто-то пошел за компанию, другие - по собственному желанию. Но все схожи в одном мнении - чем больше активных граждан выйдут на очистку, тем быстрее река примет опрятный вид. Тем более даже рядом с мусором есть минутка для романтики .

«Видите, какая красота, какие формы! Мы - люди искусства, ценим и хотим, чтобы главная артерия города была чище, и доставляла удовольствие даже при детальном рассмотрении», - сказала директор детской школы искусств Пензы Марина Сафронова.

В итоге с набережной вывезли около полусотни мешков с мусором. Активные граждане обещают, что подобные акции там пройдут еще не раз.