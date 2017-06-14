14 июня 2017, 15:02Общество Десять ребят 19 июня справят новоселье в «Доме Вероники» «Дом Вероники» почти готов к приему жильцов. Планируется, что уникальный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья начнет работу уже на этой неделе. Создатели дома постарались сделать его максимально уютным и комфортным для проживания. Готовность объекта оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Чуть больше года назад здесь не было абсолютно ничего. Земля в Веселовке, расположенная на возвышенности рядом с Введенским храмом, пустовала. Теперь здесь - двухэтажный современный коттедж. До открытия «Дома Вероники» осталось сделать совсем немного.

«Из глобального уже ничего не надо делать, уже и занавески висят, и мебель собрана. Осталось принести тарелки, чашки, ложки, вилки и можно завозить ребят», - сказала заместитель исполнительного директора «Квартала Луи» Ирина Смирнова.

Сейчас в центре внимания - благоустройство территории: оформление газонов, высадка деревьев, освещение. Губернатор Иван Белозерцев, осматривая объект, дает последние поручения перед его открытием. Все должно быть выполнено в срок. Ожидается приезд представительной делегации из Приволжского федерального округа во главе с представителем президента в ПФО Михаилом Бабичем.

«Дом Вероники» - это необыкновенное пространство для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Попав сюда, не веришь, что находишься в помещении для коллективного проживания. Здесь - все по-домашнему, уют, красота, стиль и ощущение легкости, воздушности. Дизайнер проекта «Дом Вероники» Андрей Тимофеев говорит, что ему хотелось создать что-то доброе, теплое, позитивное.



«Где душа отдыхает человеческая? Конечно, не в городе. Где она чувствует себя комфортно, в той среде, которая исконно ей принадлежит? Это природа», - заметил он.

Птицы, бабочки, цветы, деревья. Каждая жилая комната оформлена в своем особом стиле. Оранжево-зеленый колор с яркими маками и цветочная поляна в розовых оттенках - для представительниц прекрасного пола, урбанистическая тема и коллаж с изображением автомобилей - для парней. В «Доме Вероники» есть уютные комнаты отдыха и светлые холлы для совместных мероприятий. В просторной гостиной особую атмосферу создает каменный камин.

Проект, который создавался всем миром (средства на строительство поступали из областного, окружного, федерального бюджетов, от спонсоров и меценатов) теперь становится хорошим примером взаимодействия некоммерческих организаций и разных уровней власти.



«По форме он получился прекрасный. Но и по содержанию он будет наполнен хорошей работой. Инвалиды будут получать удовольствие и удовлетворение от пребывания здесь», - сказал Иван Белозерцев.



Главное событие в «Доме Вероники» произойдет 19 июня. В этот день здесь будут отмечать новоселье десять ребят из Нижнеломовского детского дома и Сердобского дома ветеранов. А уже 21 июня сюда приедут высокопоставленные гости, которые воочию увидят: такого замечательного доброго проекта нет пока нигде в России.

Общество

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