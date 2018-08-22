Десять пензенских гостиничных объектов получили знак отличия

В Пензе определили лучшие гостиницы, отели, хостелы и базы отдыха. Оценку качеству сервиса дал общественный контроль в ходе мониторинга объектов туристической инфраструктуры на территории региона. Отличившихся чествовали в городской администрации.

Знак отличия получили десять гостиничных объектов области. Их выбрали по результатам общественного контроля. В остальных объектах были выявлены те или иные нарушения.

«Практически везде присутствовали недочеты. К наиболее тяжким относятся несоблюдения противопожарных норм и правил, отсутствие доступной среды и информационных стендов для потребителей», - рассказала директор общественной городской организации «Пензенский Союз потребителей» Ольга Антонова.

Мониторинг гостиниц прошел при поддержке регионального правительства в рамках проекта «Общественный контроль в сфере услуг». С мая по август эксперты познакомились с работой 30 объектов потребительского рынка.

«Участие в такой работе социальных организаций имеет очень серьезный вес, способствует формированию мнения, естественно и власть, и бизнес должны вместе решать задачи, которые стоят перед обществом», - сказал заместитель начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области Владимир Пегов.

Помимо знаков отличия, представителям организаций вручили благодарности главы администрации Пензы за помощь в размещении болельщиков во время прошедшего Чемпионата мира по футболу.