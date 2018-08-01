Десять минут на поиски. Юные пензячки сбежали из больницы

В Пензе две девочки самовольно покинули больницу, где проходили лечение. Персонал медучреждения вызвал полицию.

Росгвардейцы нашли «потеряшек» за десять минут. Они увидели девочек, похожих по описанию, идущих по улице.

«Подъехав к девочкам, сотрудники Росгвардии попросили назвать их свое имя и фамилию. Связавшись с «дежурной частью», правоохранители удостоверились, что девочек ищут. Сами они являются воспитанницами детского дома, расположенного в одном из районов области», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Несовершеннолетних передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».