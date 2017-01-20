20 января 2017, 17:02Общество Дерево-светофор в сквере на ул. Октябрьской подключили к электричеству В Пензе вновь начал работать арт-объект «Светофорное дерево» в сквере на ул. Октябрьской.

Распоряжение подключить «дерево» к электричеству дал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

К сетям объект подключили вечером 19 января.

«Теперь он будет загораться каждый вечер в одно время с наружным освещением», - сообщили в мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/1ca/600_800_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/1ca2a2e00dd5319456a06624ff9dc92a.jpg