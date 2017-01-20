Дерево-светофор в сквере на ул. Октябрьской подключили к электричеству

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20 января 2017, 17:02Общество
В Пензе вновь начал работать арт-объект «Светофорное дерево» в сквере на ул. Октябрьской.
Распоряжение подключить «дерево» к электричеству дал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
К сетям объект подключили вечером 19 января.
«Теперь он будет загораться каждый вечер в одно время с наружным освещением», - сообщили в мэрии.
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