22 декабря 2017, 19:39Общество Для воспитанников Мокшанского дома-интерната организовали праздник В эти дни праздничные торжества и елки проходят повсюду. Особенно встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой ждут малыши. В доме-интернате поселка Мокшан Пензенской области состоялось необычное представление в космическом стиле.

В настоящее космическое путешествие отправились воспитанники детского дома-интерната поселка Мокшан. Вместе со Снегурочкой и звездным пилотом ребятам пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы спасти Новый год. Праздник детям подарили неравнодушные пензенцы.

«У нас есть такие детки, которые нуждаются в особом внимании. Ну и Новый год наступает. Мы решили с коллегами организовать для них праздник. Мы подумали, что можно сделать? Конечно, для них интересно организовать представление, чтобы они повеселились, поиграли вместе с нами, а также привезли вкусные подарки», - рассказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Виктор Кондрашин.

Во время сказочных приключений дети посетили несколько планет, где встретили веселых инопланетян, страшного космического паука, волшебника и Деда Мороза.

«Им конечно очень нравится, и им это необходимо. Они видят смысл в жизни, видят, что они не одни в нашей стране, что ими кто-то очень дорожит, что они кому-то и нужны», - сказала старший воспитатель Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Вера Афанасьева.

На протяжении всего космического путешествия ребята не сидели на месте, а отгадывали загадки, танцевали, принимали участие в играх. Новогоднее настроение у мальчишек и девчонок еще очень долго не улетучится. Более того, до конца месяца в детском доме-интернате пройдет еще несколько елок.

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