Депутаты утвердили эмблему Пензы

Вопрос включили в повестку дополнительно перед сессией решением депутатов.

«В России ласточка - хранительница семейного очага предвестник весны. Ласточка - символ сохранения доброты и мира в доме, заботы о детях стремления вверх у развитию и созиданию всего самого светлого и доброго на благо родного города и Пензенского края», - отметил зампред Гордумы Иван Краснов.

Депутаты одобрили все три варианта эмблемы:

Изображения можно воспроизводить в цветном или черно-белом исполнении из различных материалов и в различной технике, использовать при оформлении объектов городской инфраструктуры, в СМИ, на приглашениях и открытках, на медалях, как монументальный архитектурный элемент и так далее. Надругательство над эмблемой будет наказываться.

Глава города Николай Тактаров сообщил, что первая изготовленная эмблема будет вручена губернатору, пишет ИА «Пенза-Пресс».