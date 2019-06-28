Депутаты утвердили эмблему Пензы

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28 июня 2019, 15:34Общество
Внешний вид эмблемы Пензы утвердили депутаты на сессии Гордумы 28 июня.
Вопрос включили в повестку дополнительно перед сессией решением депутатов.
«В России ласточка - хранительница семейного очага предвестник весны. Ласточка - символ сохранения доброты и мира в доме, заботы о детях стремления вверх у развитию и созиданию всего самого светлого и доброго на благо родного города и Пензенского края», - отметил зампред Гордумы Иван Краснов.
Депутаты одобрили все три варианта эмблемы:
Изображения можно воспроизводить в цветном или черно-белом исполнении из различных материалов и в различной технике, использовать при оформлении объектов городской инфраструктуры, в СМИ, на приглашениях и открытках, на медалях, как монументальный архитектурный элемент и так далее. Надругательство над эмблемой будет наказываться.
Глава города Николай Тактаров сообщил, что первая изготовленная эмблема будет вручена губернатору, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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