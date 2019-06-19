Депутаты смогут вызывать пензенских чиновников

Члены правительства Пензенской области и другие чиновники будут обязаны явиться на сессии и заседания комиссий Законодательного Собрания, если это потребуется депутатам.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, чиновников смогут вызвать для ответов на запросы депутатов и предоставления необходимой информации.

Предлагаемые изменения разработаны в соответствии c определением Верховного суда Российской Федерации от 06 февраля, отмечается в документе.

На сессии 19 июня парламентарии проголосовали за нововведение единогласно, пишет ИА «Пенза-Пресс».