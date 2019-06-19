Депутаты смогут вызывать пензенских чиновников

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19 июня 2019, 15:34Бизнесновости
Члены правительства Пензенской области и другие чиновники будут обязаны явиться на сессии и заседания комиссий Законодательного Собрания, если это потребуется депутатам.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, чиновников смогут вызвать для ответов на запросы депутатов и предоставления необходимой информации.
Предлагаемые изменения разработаны в соответствии c определением Верховного суда Российской Федерации от 06 февраля, отмечается в документе.
На сессии 19 июня парламентарии проголосовали за нововведение единогласно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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