Депутаты решат, принимать ли стратегию развития Пензенской области до 2035 года

30 апреля на сессии Законодательного Собрания региона депутаты рассмотрят проект закона «O стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года».

Проект представит зампред областного правительства Андрей Лузгин.

В пояснительной записке к документу отмечается, что разработка проекта стратегии обусловлена «необходимостью актуализации долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления, направлены на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Пензенской области».

Главная цель развития региона, считают создатели стратегии, — обеспечение стабильного роста благосостояния населения на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития региона.

Ее планируется достигать через решение задач по пяти направлениям, согласно которым Пензенская область – территория опережающего экономического роста, развития бизнеса, комфортного проживания, образования, культуры и туризма, здоровья и спорта.

Реализовывать стратегию планируется в четыре этапа: 2019-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 и 2031-2035 гг.

«Финансирование мероприятий, реализуемых для достижения стратегических целей, будет осуществляться за счет средств консолидированного бюджета Пензенской области, федерального бюджета, внебюджетных источников», - говорится в пояснительной записке, пишет ИА «Пенза-Пресс».