Депутаты проверят деятельность пензенских НКО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 сентября 2018, 14:03Общество
Деятельность некоммерческих организаций (НКО) обсудили на сессии Гордумы 28 сентября.
Как сообщил вице-мэр Владимир Попков, на поддержку инициатив НКО выделяются гранты – 1,5 млн рублей из бюджета направляется на эти цели.
«Определен порядок предоставления грантов, он проходит согласование в прокуратуре. После этого будет проведен конкурс, грант выделяется при условиях софинансирования (5% - средства НКО) и не может превышать 300 тысяч рублей», - пояснил чиновник.
Кроме того, выделяются средства фонду возрождения Спасского собора и фонду «Сияние» на создание духовно-посветительских центров. 32 НКО получили в безвозмездное пользование помещения.
Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, есть ли обратная связь от НКО, знает ли администрация, как они используют полученные помещения.
«Нужно понимать, чем они занимаются и есть ли от них социальная польза», - отметил он.
Представитель управления муниципального имущества сообщил, что чиновники выезжают и проверяют, соответствует ли использование помещений условиям договора.
Председатель Гордумы Николай Тактаров предложил депутатам присоединиться к рейдам и проверить работу НКО лично, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 сентября 2018, 19:52Общественники Пензы приняли резолюцию по осуждению акции против Фомина
28 сентября 2018, 19:49В пензенском зоопарке пума родила пятерых котят
28 сентября 2018, 19:42В Пензе на месте снесенных домов хотят сделать парковки
28 сентября 2018, 19:37Пензенские кадеты приняли присягу
28 сентября 2018, 19:33Тепло во все объекты Пензы поступит в течение десяти дней
28 сентября 2018, 19:29В Пензу на турнир по плаванию съехались спортсмены из 15 регионов страны
28 сентября 2018, 19:26В Пензе стартовало первенство региона по боксу
28 сентября 2018, 19:18Жителям Шуиста не разрешают убрать рухнувшее дерево