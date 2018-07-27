Депутаты проверили, как идут работы в домах для детей сирот

Депутаты гордумы во главе с главой Пензы Валерием Савельевым оценили ход работ на объектах капитального строительства. Они посетили с проверкой площадь имени Ленина и дома для детей сирот в микрорайоне Заря.

Гранитные плиты еще не завезли в полном объеме, но подключив фантазию, уже можно представить, как в скором времени будет выглядеть обновленная площадь Ленина. Стоимость работ свыше 78 миллионов рублей. Кстати, плитка в зависимости от участка объекта, будет различаться по цвету. В светлый гранит проектировщики облекли речку Шелоховку. Она протекает под современной площадью уже не первое столетие. Именно она обозначена на плане волнистой линией. Сейчас специалисты готовят основание для будущей достопримечательности. Ход ремонтных работ оценил Валерий Савельев.

Глава города также посетил будущие дома для сирот, которые возводят в микрорайоне Заря. В каждом будет по 50 квартир. Три из них предназначены для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и строятся с учетом их потребностей.

«Для маломобильных групп населения предусмотрен отдельный вход на первом этаже дома и две квартиры с более широкими проемами и возможного выхода на балкон», - рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

В квартирах для людей с ограниченными возможностями здоровья проектом предусмотрены также специальные заниженные пороги. Кроме того, в каждой из квартир отдельный газовый котел, а значит, и отопление предполагается не централизованное, а индивидуальное. Стоимость трех домов - 170 миллионов рублей.

«Это действительно удобно, не только маломобильные группы, но и мамы с коляскам могут проходить, есть отдельный вход с пандусом. Качество работ, качество соответствует нормам», - отметил Валерий Савельев.

В два многоквартирных дома сироты смогут заселяться уже до конца этого года. Третий дом сдадут в марте 2019-го.