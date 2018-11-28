Депутаты проверили доступность ФОКов для пензенцев

Депутаты Пензенской городской Думы осмотрели ФОКи, расположенные вблизи школ. Народных избранников интересовало, как работают эти спортивные объекты и могут ли в них заниматься спортом помимо, школьников, еще и местные жители.

Волейбол, легкая атлетика, спортивные игры и регби. ФОК возле гимназии №13 - один из примеров того, как увлечение спортом выходит за рамки одних лишь школьных уроков физкультуры. Депутаты приехали проверить, насколько загружен городской спортивный объект.

ФОКу возле гимназии - 14 лет. За это время руководителям удалось сделать так, чтобы учреждение самостоятельно покрывало все свои расходы по содержанию. За 2018 год за счет дополнительных услуг там рассчитывают заработать более 600 тысяч рублей. Средства из городского бюджета привлекают только на проведение ремонта.

«Мы знаем, что в свое время была проведена масштабная работа по сооружению ФОКов, а сейчас нам было важно убедиться, что они работают, не просто стоят, а доступны. Причем не только для учащихся, но и для жителей близлежащих микрорайонов», - сказал глава Пензы Николай Тактаров.

Открытыми для жителей там пытаются сделать также футбольное поле летом и хоккейную коробку зимой. На ней как раз приступили к поэтапной заливке льда.