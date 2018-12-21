Депутаты приняли бюджет Пензы на 2019 год

21 декабря в Пензенской городской Думе состоялась последняя в 2018 году сессия. Депутаты обсудили ряд важных вопросов, среди которых - утверждение проекта бюджета, предоставление земельных участков многодетным семьям и благоустройство территории.

Из Заречного в Пензу могут переехать более десятка многодетных семей. В закрытом городе нет свободной земли под индивидуальное строительство для данной категории жителей, но при этом есть желающие возвести дома. В связи с этим местная администрация обратилась к коллегам из областного центра за помощью. Об этом на очередной сессии Гордумы рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Мы рассматриваем такую возможность, учитывая то, что у нас достаточно много сформированных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой», - сказал он.

Сейчас в Заречном насчитывается 17 семей, имеющих право на предоставление площади под строительство. Мэр попросил соответствующие службы найти возможность решить вопрос. Участки, намеченные для выделения, располагаются в микрорайоне Заря.

Основным же вопросом на сессии стало обсуждение проекта бюджета Пензы. Как рассказала начальник финансового управления Ольга Завьялкина, в 2019 году общий объем доходов составит 10 миллиардов 854 миллиона рублей, расходов - 11 миллиардов 193 миллиона. Дефицит бюджета составит 339 миллионов. Что касается долга муниципалитета, то он вырос почти на полмиллиарда.

«На 1 января 2018 году муниципальный долг был 3,9 миллиарда, 1 января 2019-го он составит 4,4 миллиарда рублей», - рассказала она.

Несмотря на недостаточность финансовых ресурсов, бюджет остается социально ориентированным. Однако некоторые депутаты отметили, что такой проект не предполагает финансового развития. В итоге за проект городского бюджета проголосовали 25 депутатов, трое высказались против.