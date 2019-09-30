Депутаты помогут пензенцам в благоустройстве важных соцобъектов

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин призвал депутатов регионального парламента ненадолго отвлечься от своих прямых обязанностей и заняться благоустройством. Своим коллегам он предложил в своих округах взять шефство над одним из социально важных объектов и помочь в решении проблем.

Как может строиться такая работа, спикер областного парламента показал на примере пензенской школы №28, где недавно заменили асфальт. Покрытие не укладывали с момента открытия, а это 1973 год. Поворотным моментом стала линейка 1 Сентября 2019-го. Почетными гостями на ней стали председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин и депутат областного представительного органа Юлия Лазуткина.

«Мы взяли на себя обязательство привести территорию, где проходят линейки, и все школьные мероприятия в порядок. Положить новый асфальт. Сегодня приехали, чтобы дать старт этому проекту и ко Дню учителя, который будет 5 октября, будет подарок Законодательного Собрания депутатов школе №28», - сказал Валерий Лидин.

Асфальт - не единственное, что удалось обновить. В 2019 году школа выиграла муниципальный грант на создание спортивной площадки для сдачи норм ГТО и вошла в городскую программу, по которой в образовательном учреждении ремонтируют крыльцо. А годом ранее у школы появилась ярко размеченная площадка, на которой ребята могут изучать правила дорожного движения.

«Школа недавно получила по инициативе Законодательного Собрания имя Василия Осиповича Ключевского, образовательное учреждение направлено на углубленное изучение гуманитарных наук», - рассказал директор средней школы №28 Алексей Мирясов.

Новое покрытие уложили за один день. Объем работ довольно - небольшой: 800 квадратных метров, толщина асфальта - четыре сантиметра, гарантийный срок службы - три года. Как отмечают представители Законодательного Собрания, уложить покрытие удалось за счет благотворителей.

«Дети будут ходить не по грязи, а по ровному асфальту, не спотыкаться. За последнее время школа преобразилась», - сказала мама ученика средней школы №28 Татьяна Чернова.

Работы по благоустройству территории образовательного учреждения дали начало масштабному проекту «Территория добрых дел». Его суть - в том, чтобы каждый депутат Законодательного Собрания региона в своем округе поддержал начинание горожан и, к примеру, помог в благоустройстве дворовой территории или мемориала воинам Великой Отечественной войны.