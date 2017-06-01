01 июня 2017, 19:05Общество Депутаты помогли воспитанникам спасского детского дома и неверкинской школы-интерната с поездкой в Москву Праздничное путешествие в столицу. Воспитанники двух детских домов региона отметят День защиты детей в Москве. Для ребят приготовили насыщенную экскурсионную программу: прогулки по известным культурным местам российской столицы, спектакль в Большом театре, обед в ресторане.

Немного вещей и огромный багаж хорошего настроения. Воспитанники неверкинской школы-интерната и спасского детского дома отправляются в Москву. Впереди - 12 часов поездки в поезде. Для многих мальчишек и девчонок это первое большое путешествие. Волнения и радости они не скрывают.



«Я очень сильно хочу попасть в Москву, потому что там есть интересные достопримечательности, ведь это столица России, на нее обязательно надо посмотреть, увидеть Кремль», - поделилась воспитанница спасского детского дома Кристина Юдова.

В столицу едут самые активные и творческие ребята. Всего - 20 человек. На праздник в честь Дня защиты детей их пригласил Всероссийский детский фонд. Оплатить билеты на поезд помогли депутаты Законодательного Собрания региона.



«Валерий Кузьмич пообещал рассмотреть этот вопрос и обратился к депутатам фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания, они откликнулись, и было собрано нужное количество денег. Дети необычные, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, поэтому мы долго не раздумывали, а сразу начали искать варианты», - сказал заместитель председателя законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин.

В Москве юных пензенцев ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Для детей проведут экскурсии, школьники посетят музеи и прогуляются по историческим местам города.

«Мы будем на Красной площади, на Манежной площади, у памятника Неизвестному солдату, поведут на спектакль в Большой театр, побываем в московском ресторане, где пройдет обед, и завершится широкая программа тем, что мы посетим московский зоопарк», - рассказала учитель неверкинской детской школы-интерната Лилия Тригулова.



В столице пензенские школьники проведут один день, а уже утром 2 июня вернутся обратно в Пензу. Уверены, что даже такое небольшое путешествие подарит эмоции, которых хватит на целый год.

Общество

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