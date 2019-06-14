Депутаты Пензы определились с датой выборов

Депутаты Гордумы 14 июня на внеочередной сессии приняли решение о предстоящих выборах, которые определят новый состав депутатов.

«Надо принять решение и назначить выборы в Гордуму. Символично, что сегодня - 58 сессия», - отметил глава Пензы Николай Тактаров.

«Днем голосования является второе воскресенье сентября. Выборы назначим на 8 сентября, если сейчас проголосуем», - сказал заместитель главы города Иван Краснов.

Народные избранники проголосовали единогласно. В зале прозвучали аплодисменты.

Для депутатов, которые намерены пойти на новый срок, подготовили в подарок схемы избирательных округов, пишет ИА «Пенза-Пресс».