Депутаты Пензы определились с датой выборов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июня 2019, 13:36Бизнесновости
Депутаты Гордумы 14 июня на внеочередной сессии приняли решение о предстоящих выборах, которые определят новый состав депутатов.
«Надо принять решение и назначить выборы в Гордуму. Символично, что сегодня - 58 сессия», - отметил глава Пензы Николай Тактаров.
«Днем голосования является второе воскресенье сентября. Выборы назначим на 8 сентября, если сейчас проголосуем», - сказал заместитель главы города Иван Краснов.
Народные избранники проголосовали единогласно. В зале прозвучали аплодисменты.
Для депутатов, которые намерены пойти на новый срок, подготовили в подарок схемы избирательных округов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 июня 2019, 19:36Общественники из столицы оценили качество пензенских дорог
14 июня 2019, 19:31Пензенские студенты обсудили с губернатором волнующие их проблемы
14 июня 2019, 19:28На фестиваль «Канитель» в Засечное съехались умельцы со 158 городов
14 июня 2019, 19:23В Пензе стартовал форум, посвященный сохранению христианского наследия
14 июня 2019, 19:19Сотрудникам пензенской ГИМС вручили ведомственные награды
14 июня 2019, 19:16В Пензенской области увеличится производство свинины
14 июня 2019, 19:14Переселение из аварийного жилья обойдется Пензе в 65,6 млн руб
14 июня 2019, 19:09«Кузнецкому музыкальному колледжу» исполнилось 50 лет