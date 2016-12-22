Депутаты пензенской Гордумы приняли бюджет на 2017 год

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22 декабря 2016, 15:01Общество
Депутаты пензенской городской Думы приняли бюджет областного центра на 2017 и плановый период 2018-2019 годов на заседании 30-й сессии.
Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина отметила, что в 2017 году в городскую казну ожидается поступление налоговых и неналоговых доходов на общую сумму около 4 миллиардов 740 миллионов рублей. К оценке 2016 года показатель составляет 108%.
Сформированный бюджет будет социально-ориентированным. Большую часть средств планируется направить на поддержку и развитие сфер образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.
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