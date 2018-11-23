Депутаты пензенской Гордумы поздравили многодетных мам с праздником

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23 ноября 2018, 19:23Общество
В преддверии Международного дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, депутаты Пензенской городской Думы поздравили многодетных матерей. Чтобы осуществить почетную миссию, народные избранники приехали к виновницам праздника прямо домой.
Детям - торт, маме - шикарный букет роз. А еще для всей семьи - подарочная карта на приобретение бытовой техники. Депутат Пензенской городской Думы Андрей Фомин пожелал Светлане Борисовой, маме троих дочек, благополучия, добра и счастья.
Для дочек, двое из которых - двойняшки, Светлана - настоящий идеал. И для нее и про нее - только теплые ласковые слова и признания в любви.
«Она добрая, хорошая, красивая. Всегда и во всем помогает», - сказали сестры.
«Я их очень люблю, думаю, что это взаимно. Стараемся друг друга поддерживать, при возникновении трудностей решать их вместе», - рассказала Светлана Борисова.
А вот секреты счастья семейной идиллии Атякшевых - в полярности характеров мамы и папы. Во всяком случае, они сами так говорят. Депутат Гордумы Денис Желиховский назвал эту семью примером для подражания.
«Уважаемая Елена Сергеевна. Поздравляем с наступающим Днем матери. Это замечательный праздник. У вас трое детей, это большой подвиг», - сказал он.
В семье Атякшевых - трое сыновей. Среднему и младшему - Кириллу и Никите - депутат вручил подарочные сертификаты на приобретение игрушек. Старший Арсений - ученик шестого класса, кстати, отличник, - присоединился к шумной компании позже - для памятного фотографирования. В центре внимания, конечно, мама Елена. Глава семейства, Владимир, сказал, что любит свою супругу за неугомонный характер.
«Если что-то захотела, то ее уже не остановить, и всех заряжает своей энергией, а я более домашний. Поэтому, как говорится, противоположности притягиваются», - отметил Владимир Атякшев.
В преддверии международного праздника поздравления лучших матерей пройдут во всех избирательных округах Пензы. Как признаются представительницы прекрасного пола, такое внимание к ним - не только приятный бонус, но и хороший стимул для новых семейных подвигов.
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