Депутаты Пензенской Гордумы определят председателей комиссий

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24 сентября 2019, 17:59Бизнесновости
Вторая сессия Пензенской городской Думы седьмого созыва состоится 27 сентября.
Как сообщается на сайте Гордумы, депутаты рассмотрят следующие вопросы:
1) об образовании и избрании составов постоянных комиссий;
2) об избрании состава комиссии по этике;
3) о регламентной группе;
4) о редакционной комиссии;
5) об утверждении председателей постоянных комиссий Пензенской городской Думы седьмого созыва.
Напомним, на первой комиссии Гордумы седьмого созыва был избран глава города, им стал Владимир Мутовкин. Информагентство вело текстовую трансляцию сессии, ее можно почитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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