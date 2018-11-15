Депутаты пензенского ЗакСобра осмотрели областную станцию скорой помощи

Депутаты ЗакСобра, их помощники и члены Общественного совета при региональном парламенте посетили пензенскую областную станцию скорой медпомощи.

Гостям рассказали о структуре медорганизации, состоящей из центральной станции, 14 подстанций и 27 постов скорой помощи. Они расположены с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенных пунктов, с учетом двадцатиминутной транспортной доступности, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра.

Депутаты пообщались с сотрудниками экстренных служб, осмотрели устройство комплекса единых диспетчерских контакт-центров, ознакомились с организацией диспетчеризации здравоохранения и подразделений, которые координируют оказание медицинской помощи в плановой и экстренной форме. Помимо этого, они обсудили меры совершенствования помощи гражданам.

Медработники сообщили, что в состав службы входит 131 бригада скорой помощи, которая делает порядка 400 тысяч выездов в год. В планах – реализация проекта по развитию санавиации.

В настоящее время осуществляется планомерное повышение квалификации персонала выездных бригад и укрепляется материально-техническая база, пишет ИА «Пенза-Пресс».