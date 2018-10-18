Депутаты и сенаторы смогут отказаться от пенсионных надбавок

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18 октября 2018, 17:31Общество
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты и сенаторы имеют право отказаться от надбавок при выходе на пенсию. Законопроект внесли по инициативе членов Совета Федерации и нижней палаты парламента от «Единой России». Документ приняли большинством голосов.
Отмечается, что предлагаемая законодательная инициатива направлена на совершенствование механизмов применения социальных гарантий, установленных для членов Совфеда и депутатов Госдумы.
По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, предлагаемый документ дает право депутатам и сенаторам самим принять решение по этому вопросу.
«Если законопроект будет поддержан, то у каждого депутата и сенатора будет право самостоятельно решить вопрос об отказе, исходя из своих представлений о справедливости», – сказала она.
Ранее о готовности добровольно отказаться от положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторы от «Единой России». В других партиях публично никто не изъявил желания отказаться от надбавок.
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