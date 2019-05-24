Депутат усомнился в востребованности сквера Пушкина

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24 мая 2019, 11:34Общество
24 мая на сессии Пензенской Гордумы обсудили благоустройство города – ремонт тротуаров и реконструкцию скверов.
Депутат Алексей Шуварин обратил внимание на то, что выделются деньги на проектно-сметную документацию по реконструкции трех скверов – Славы, «Копилка пословиц» и Пушкина. По поводу последнего у народного избранника возникли вопросы.
«Вот «Копилка пословиц» действительно пользуется спросом, а сквер Пушкина - нет, потому что не имеет пешеходной связи: идешь по нему и упираешься в забор. […] Мы планируем благоустройство, но совсем не смотрим, что находится в метре от объекта. Никакой логистики!» - отметил он.
Депутату ответили, что нельзя говорить об изоляции этой зеленой зоны – к ней есть подходы с обеих сторон ул. Пушкина – от площади Жукова и от ул. Плеханова.
«Сквер Пушкина нужен, потому что у нас в городе нет другого места, посвященного этому великому писателю, в этом сквере проводятся мероприятия. Кто говорит, что он непроходной, посетите его с 6 до 8 утра. Мы не собираемся делать его в каменном исполнении, но благоустроить надо», - отметил мэр Виктор Кувайцев.
Ранее в интервью ИА «Пенза-Пресс» заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов сообщил, что до конца мая документацию по реконструкции всех трех скверов планируется передать на экспертизу, в июле - получить заключение. Все работы по реконструкции намерены завершить до конца года. О том, как преобразятся скверы, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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