Депутат усомнился в востребованности сквера Пушкина

Депутат Алексей Шуварин обратил внимание на то, что выделются деньги на проектно-сметную документацию по реконструкции трех скверов – Славы, «Копилка пословиц» и Пушкина. По поводу последнего у народного избранника возникли вопросы.

«Вот «Копилка пословиц» действительно пользуется спросом, а сквер Пушкина - нет, потому что не имеет пешеходной связи: идешь по нему и упираешься в забор. […] Мы планируем благоустройство, но совсем не смотрим, что находится в метре от объекта. Никакой логистики!» - отметил он.

Депутату ответили, что нельзя говорить об изоляции этой зеленой зоны – к ней есть подходы с обеих сторон ул. Пушкина – от площади Жукова и от ул. Плеханова.

«Сквер Пушкина нужен, потому что у нас в городе нет другого места, посвященного этому великому писателю, в этом сквере проводятся мероприятия. Кто говорит, что он непроходной, посетите его с 6 до 8 утра. Мы не собираемся делать его в каменном исполнении, но благоустроить надо», - отметил мэр Виктор Кувайцев.

Ранее в интервью ИА «Пенза-Пресс» заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов сообщил, что до конца мая документацию по реконструкции всех трех скверов планируется передать на экспертизу, в июле - получить заключение. Все работы по реконструкции намерены завершить до конца года. О том, как преобразятся скверы, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».