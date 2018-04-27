Депутат попросил власть уделить внимание частному сектору Пензы

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27 апреля 2018, 15:37Общество
27 апреля на сессии Пензенской Гордумы депутат Виктор Малых поднял вопрос благоустройства частного сектора. По его мнению, этому уделяется очень мало внимания.
Он отметил, что в отчете главы города Валерия Савельева не прозвучало ни слова о благоустройстве частного жилого сектора.
«Он требует особенного внимания, хотелось бы пожелать, чтобы о нем не забывали, потому что это пол-Пензы. Надеюсь, власть услышит, и в будущем ситуация изменится», - сказал народный избранник.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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