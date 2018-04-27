27 апреля 2018, 15:37Общество

Депутат попросил власть уделить внимание частному сектору Пензы

27 апреля на сессии Пензенской Гордумы депутат Виктор Малых поднял вопрос благоустройства частного сектора. По его мнению, этому уделяется очень мало внимания.

Он отметил, что в отчете главы города Валерия Савельева не прозвучало ни слова о благоустройстве частного жилого сектора.

«Он требует особенного внимания, хотелось бы пожелать, чтобы о нем не забывали, потому что это пол-Пензы. Надеюсь, власть услышит, и в будущем ситуация изменится», - сказал народный избранник.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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